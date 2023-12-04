Более 300 км путей отремонтировали на МЖД с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году на МЖД отремонтировали 305,4 километра пути, уложили 207 комплектов стрелочных переводов, сообщается на сайте Московской железной дороги.

В рамках инвестиционной программы РЖД для развития Московского транспортного узла в этом году уложили 113 километров нового пути и 314 стрелочных переводов. Значительную часть новой инфраструктуры создали для запуска двух новых диаметров – Апрелевка – Железнодорожная и Крюково – Раменское.

В Москве и области работы выполнили на следующих наиболее протяженных участках:

Воскресенск-Пески (12,5 километра);

Санино-Поточино (9,8 километра);

Чисмена-Волоколамск (9 километров);

Санино-Орехово-Зуево (8,7 километра);

Овражки-Гжель (8,2 километра);

Бронницы-Виноградово (5,9 километра);

Москва-Товарная-Курская – Царицыно (12,6 километра);

Авсюнино-Шатура (20,4 километра).

Также работы проходили в Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской, Курской, Брянской и Смоленской областях.

Более половины всех ремонтно-путевых работ проводилось по технологии "закрытого перегона", которая позволяет достичь высокой производительности, концентрировать технику и человеческие ресурсы для выполнения ремонта в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводились по ночам.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября