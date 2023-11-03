График движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится в выходные

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Расписание движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЦД-1 изменится с 10:00 до 16:00 4–5, 11–12, 18–19, а также 25–26 ноября. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На центральном участке между Савеловским и Белорусским вокзалами интервалы будут увеличены до 1 часа", – говорится в сообщении.

На Белорусском направлении отменят часть поездов, а интервалы движения действующих увеличат до 40 минут. Некоторые составы проследуют с измененными остановками.

Часть поездов Савеловского направления также выведут из графика. Интервалы движения составов там увеличат до 30 минут, некоторые электрички проследуют с измененными остановками.

Некоторые поезда "Аэроэкспресса" в Шереметьево в дневные часы будут отправляться от и до Савеловского вокзала.

В период изменений на участке Кунцевская – Фили будет закрыт путь "На Москву". Поезда будут ходить по трем оставшимся путям.

Ознакомиться с актуальным графиком движения поездов можно в приложениях "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте ЦППК.

С 4 по 6 ноября поезда проследуют по измененному графику на Ленинградском направлении МЦД-4. Там часть поездов отменят, интервалы движения составов до Ленинградского вокзала увеличат до 40 минут.



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