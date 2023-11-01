Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на Калужском направлении МЦД-4 изменится с 4 по 6 ноября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

В частности, из Апрелевки в Железнодорожную поезда будут следовать без остановок на станциях Победа, Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево, а далее уже со всеми остановками.

Из Железнодорожной в Апрелевку поезда не будут останавливаться на станции Победа. В обоих направлениях часть поездов отменят, а интервал будет увеличен до получаса.

Со станции Апрелевка поезда МЦД-4 будут отправляться и прибывать на платформы № 2, 3. Платформа № 1 закроют.

Движение пригородных поездов от/до Киевского вокзала отменят. Интервал движения увеличат до часа. Пути отправления и прибытия поездов на участке между Селятино и Лесным Городком изменят.

Станцию Победа закроют для пассажиров. Со станций Крекшино, Санино, Кокошкино, Толстопальцево поезда будут отправляться только в сторону Апрелевки, в сторону Железнодорожной остановок не будет.

В качестве альтернативы рекомендуется пользоваться маршрутами наземного транспорта.

В период "окон" будет обновляться инфраструктура на участке от Крекшина до Селятина. В это время будет закрыт главный путь в сторону Апрелевки, поезда будут следовать по трем оставшимся путям.

Ранее сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября