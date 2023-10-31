Расписание электричек на МЖД и МЦД-1 изменится в ноябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ноябре расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях Московской железной дороги (МЖД) и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Это связано с развитием инфраструктуры. В частности, 1 и 2 ноября на станции Тучково заменят стрелочный перевод. Начнется демонтаж старых платформ и подготовительные работы для строительства южного вестибюля на станции Тестовская МЦД-1. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

В дневное время по выходным дням в границах станции Фили продолжится демонтаж фундаментов старого путепровода. В связи с работами в отдельные дни и часы внесли корректировки в расписание движения поездов.

Ранее сообщалось, что в длинные ноябрьские выходные ЦППК совместно с МЖД изменит расписание электричек. Так, 3 ноября электрички будут ходить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – по расписанию субботы, а 6 ноября – по расписанию воскресенья. Кроме того, планируется запустить дополнительные поезда.



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