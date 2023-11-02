Расписание поездов на Ленинградском направлении МЦД-3 изменится 4–6 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Расписание движения поездов на Ленинградском направлении МЦД-3 изменится с 11:00 4 ноября до 22:30 6 ноября, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

На диаметре часть поездов отменят, интервалы движения местами увеличат до одного часа. Поезда в сторону Ипподрома будут следовать без остановок на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская, Моссельмаш. Чтобы добраться до них, можно бесплатно пересесть в поезд обратного направления на станции Лихоборы. Для пересадки между платформами прикладывать карту к турникету не нужно.

На Ленинградском направлении часть поездов отменят, интервалы движения поездов до Ленинградского вокзала увеличат до 40 минут. Поезда до Ленинградского вокзала не будут останавливаться на станциях Левобережная, Ховрино, Грачевская, Моссельмаш.

На Казанском направлении интервалы движения поездов до Казанского вокзала сохранят. На время изменений будет закрыт путь "На Москву" на участке от Химок до Лихобор. Это необходимо для развития путевой инфраструктуры на станции Ховрино.

Ранее сообщалось, что в ноябре график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится. Это связано с развитием инфраструктуры.

На станции Тучково заменят стрелочный перевод. Начнут демонтаж старых платформ и подготовительные работы для возведения южного вестибюля на станции Тестовская МЦД-1. Также днем в границах станции Фили продолжат проведение демонтажа фундаментов старого путепровода.

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября