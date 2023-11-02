Расписание электричек и экспрессов на МЖД изменится в ноябрьские праздники

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/Максим Денисов

График движения электричек и экспрессов на Московской железной дороге (МЖД) поменяется с 3 по 6 ноября. Об этом сообщает пресс-служба МЖД.

Электрички 3 ноября будут ездить по расписанию пятницы, 4 и 5 ноября – субботы, 6 ноября – воскресенья. Кроме того, из-за переноса выходных внесли и другие корректировки.

Так, на Казанском направлении экспрессы № 7084 и 7085 будут следовать по маршруту 4–6 ноября, № 7051 – 6 ноября. На маршруте Черусти – Вековка в ноябрьские праздники в рейсы выйдут четыре дневные электрички с увеличенным числом вагонов.

На Савеловском направлении экспрессы выходного дня № 7042 и 7043, курсирующие между Москвой и Дубной, будут перевозить граждан все ноябрьские праздники.

На Ярославском направлении экспрессы № 7011 и 7087 останутся в расписании 4 ноября, а 5 и 6 ноября их уберут. Другие экспрессы – № 7021 и 7022 – поедут по маршруту только 6 ноября. На участке Киржач – Александров-1 электричка № 6439 будет осуществлять перевозку 4 ноября. Обратно поезд № 6450 отправится в рейс 6 ноября.

На Киевском направлении экспресс № 7005/7006 будет курсировать с 3 по 6 ноября, а № 7025/7026 – с 4 по 6 ноября. Еще один экспресс № 7007/7008 будет перевозить пассажиров 5 и 6 ноября. Обратно экспресс № 7023/7024 выйдет в рейс 5 и 6 ноября, а 4 ноября его уберут из графика, № 7027/7028 будет курсировать 4–6 ноября.

На Курском направлении экспресс № 7041 будет следовать по маршруту 3 и 6 ноября, а № 7040 – 5 и 6 ноября. Два экспресса № 7031 и 7030, курсирующие между Москвой и Тулой, поставлены с 4 по 6 ноября. Поезда "Ласточка" № 7012/7011/7021, № 7016/7015/7025, № 7024/7014/7013 совершат рейсы между Москвой и Муравьево 3, 4 и 6 ноября, № 7022/7012/7011 – 4, 5 и 7 ноября.

На Горьковском направлении экспресс № 7769/7083/7084 выйдет на маршрут 4 ноября, а № 7079/7080/7894 будет курсировать 4, 5 и 6 ноября.

Ранее сообщалось, что в ноябре график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и первом маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-1) изменится. Это связано с развитием инфраструктуры.

На станции Тучково заменят стрелочный перевод. Начнут демонтаж старых платформ и подготовительные работы для возведения южного вестибюля на станции Тестовская МЦД-1. Также днем в границах станции Фили продолжат проведение демонтажа фундаментов старого путепровода.

Расписание пригородных электричек изменят 4–6 ноября