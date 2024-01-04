МЖД возместит стоимость проезда на "Ласточке", которая совершила остановку под Владимиром

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Пассажирам поезда "Ласточка" Нижний Новгород – Москва, который совершил вынужденную остановку 3 января, полностью компенсируют стоимость проезда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Московской железной дороги.

В сообщении говорится, что компания возместит стоимость билетов пассажирам поезда №707, следовавшего маршрутом Нижний Новгород – Москва, который в связи с технической неисправностью пришел с опозданием на 2 часа 34 минуты.

Третьего января в 20:40 по техническим причинам произошла вынужденная остановка поезда "Ласточка" во Владимирской области. Позже в дороге произошло отключение систем отопления и электроснабжения нескольких хвостовых вагонов. На конечную станцию поезд прибыл с опозданием. В компании перевозчика отметили, что на движение других поездов ситуация не повлияла.

Ранее сообщалось, что Московско-Ярославская транспортная прокуратура проводит проверку из-за публикации в СМИ информации о задержках отправления пригородных поездов Ярославского направления Московской железной дороги (МЖД) более чем на 25 минут.