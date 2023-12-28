Почти 60 новых локомотивов поступило в парк МЖД в 2023 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Почти 60 новых локомотивов поступило в парк Московской железной дороги в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.

В сообщении уточнили, что данные локомотивы отечественного производства являются максимально удобными для локомотивной бригады и позволяют усилить грузовую работу.

В парк поступили 25 электровозов для вождения тяжеловесных грузовых поездов, 3 электровоза для пассажирских составов, 28 маневровых тепловозов.

По словам начальника МЖД Валерия Танаева, в 2023 году на МЖД произошло самое масштабное обновление грузового локомотивного парка за последние 20 лет. Всю новую технику произвели с учетом опыта работы на железных дорогах страны.

В кабине машиниста создали максимально комфортные условия для длительной работы, добавил Танаев. Он считает, что улучшение грузовой работы МЖД является особенно важным в условиях обеспечения стабильной работы экономики и освоения новых грузовых маршрутов.

На новых машинах провели обучение, также прошла "обкатка" локомотивных бригад, заключил начальник МЖД.

Между тем первый импортозамещенный аналог "Ласточки", электропоезд ЭС104, отправился в свой первый рейс. Уточнялось, что поезд "Финист" доставит пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский.

Также новогодний "вязаный" поезд начал курсировать по Кольцевой линии столичного метрополитена. На окнах и дверях поезда размещены снежинки.

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