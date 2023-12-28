28 декабря, 15:39Транспорт
Почти 60 новых локомотивов поступило в парк МЖД в 2023 году
Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы
Почти 60 новых локомотивов поступило в парк Московской железной дороги в 2023 году. Об этом сообщается в телеграм-канале МЖД.
В сообщении уточнили, что данные локомотивы отечественного производства являются максимально удобными для локомотивной бригады и позволяют усилить грузовую работу.
В парк поступили 25 электровозов для вождения тяжеловесных грузовых поездов, 3 электровоза для пассажирских составов, 28 маневровых тепловозов.
По словам начальника МЖД Валерия Танаева, в 2023 году на МЖД произошло самое масштабное обновление грузового локомотивного парка за последние 20 лет. Всю новую технику произвели с учетом опыта работы на железных дорогах страны.
В кабине машиниста создали максимально комфортные условия для длительной работы, добавил Танаев. Он считает, что улучшение грузовой работы МЖД является особенно важным в условиях обеспечения стабильной работы экономики и освоения новых грузовых маршрутов.
На новых машинах провели обучение, также прошла "обкатка" локомотивных бригад, заключил начальник МЖД.
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