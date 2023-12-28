Импортозамещенный аналог "Ласточки" отправился в свой первый рейс

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Первый импортозамещенный аналог "Ласточки", электропоезд ЭС104, отправился в свой первый рейс, пишет ТАСС.

Уточняется, что поезд "Финист" доставит пассажиров из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. По словам начальника Свердловской железной дороги Павла Бурцева, маршрутная сеть железной дороги расширяется совместно со Свердловской областью. Он указал, что в 2023 году сеть достигла размеров в 244 поезда.



"Этот год был для пригородного сообщения железной дороги знаковым. Губернатором были поставлены задачи по развитию новых направлений", – подчеркнул первый замгубернатора Свердловской области Алексей Шмыков.

Он сказал, что в преддверии Нового года новый поезд является прекрасным подарком. Вначале он будет эксплуатироваться на существующих пригородных маршрутах региона. С января 2024 года "Финисты" выйдут на новые маршруты от Екатеринбурга в Карпинск и Верхотурье.

Бурцев напомнил, что в четверг, 28 декабря, на текущие маршруты всего должны выйти четыре новых поезда. По его словам, в 2023 году железная дорога получит всего 12 составов. Их запустят уже в январе, по мере завершения формальных действий по их регистрации, заключил начальник железной дороги.

Ранее стало известно, что РЖД планировали запустить первый аналог "Ласточки" 28 декабря. Имя нового поезда – "Финист" – было выбрано путем народного голосования.

Пассажирам предложили шесть вариантов ответа: "Аметист", "Байкал", "Ирбис", "Ласка", "Уралочка" и "Финист". Также можно было предложить собственное название для поезда.

Электропоезд ЭС104 произведен полностью из отечественных комплектующих, состоит из пяти вагонов и имеет 416 посадочных мест. Сиденья в поезде расположены по три и по два в ряду. Новые составы имеют три туалета.

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