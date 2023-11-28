Движение поездов затруднено на Горьковском направлении МЖД

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Движение поездов на Горьковском направлении МЖД затруднено, сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги.

Уточняется, что по техническим причинам произошла незапланированная остановка поезда № 6624 Апрелевка – Крутое на остановочном пункте Нижегородская. Из-за этого задерживаются поезда дальних маршрутов Горьковского направления в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной.

МЖД приносит пассажирам извинения за доставленные неудобства и принимает все необходимые меры, чтобы сократить время опоздания поездов.

В столичном Дептрансе уточнили, что к остановившемуся поезду направили вспомогательный состав, который убрал его с путей. Из-за этого ряд поездов в сторону Апрелевки отправятся с задержками.

Ранее сообщалось, что в ноябре изменится расписание поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЖД и МЦД-1. Это связано с развитием инфраструктуры. Работы в основном будут проводиться по ночам с 1 по 30 ноября, но на графике все же отразятся.

График поездов МЦД-2 изменится 25–27 ноября