Поезда в сторону Москвы задерживаются на Казанском направлении МЖД и МЦД-3

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда следуют с задержкой на Казанском направлении Московской железной дороги (МЖД) и третьем маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-3) в сторону Москвы по причине травмирования человека на станции "Люберцы-1". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу магистрали.

Инцидент произошел 29 ноября в 17:24. Как сообщили в пресс-службе, пострадавший нарушил правила нахождения на железнодорожной станции.

"На время оказания ему медицинской помощи в пути задерживаются несколько пригородных поездов в направлении Москвы и МЦД-3", – уточнили в сообщении.

МЖД также призвала граждан следовать правилам безопасности на железнодорожных платформах.

Ранее в МЖД сообщали, что движение поездов дальних маршрутов на Горьковском направлении было затруднено в сторону области и МЦД-4 в сторону Железнодорожной. Уточнялось, что по техническим причинам произошла незапланированная остановка поезда на остановочном пункте Нижегородская. Спустя время специалисты восстановили полностью движение на данном направлении.



Поезда задерживаются на МЦД-3 и Казанском направлении МЖД по техническим причинам