Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Несколько территории на юго-востоке столицы включили в программу комплексного развития. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Работы пройдут рядом со станцией метро "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Липчанского. Там планируется построить жилые дома, школы, детские сады, торговые центры, офисы, магазины, кафе, рестораны и производственные объекты. В результате будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест.

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