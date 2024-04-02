Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 19:45

Новости

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территорий в Некрасовке

Новости часа: инвестиции в экономику Москвы в 2023 году составили 6,8 трлн рублей

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: почти 7 трлн рублей инвестировали в экономику Москвы в 2023 году

Новости часа: Собянин рассказал о строительстве Рублево-Архангельской линии метро

Ввод Рублево-Архангельской линии метро улучшит транспортное обслуживание 800 тыс жителей

Новости часа: Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Собянин рассказал о ходе строительства станции метро "Народное Ополчение"

Новости часа: около 30 сезонных ярмарок выходного дня откроют в столице в апреле

Новости часа: в экономику Москвы в 2023 году инвестировали около 6,8 трлн рублей – Собянин

Несколько территории на юго-востоке столицы включили в программу комплексного развития. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Работы пройдут рядом со станцией метро "Некрасовка", на улицах Вертолетчиков, Маресьева и Липчанского. Там планируется построить жилые дома, школы, детские сады, торговые центры, офисы, магазины, кафе, рестораны и производственные объекты. В результате будет создано более 3,5 тысячи рабочих мест.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыгородвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика