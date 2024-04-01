Десятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" был арестован за неповиновение полиции

Фото: ТАСС/Андрей Любимов

Десятого фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле" Якубджони Юсуфзода арестовывали в марте за неповиновение полиции, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Пресненский суд Москвы.

По данным суда, 26 марта Юсуфзода признали виновным по административной статье и арестовали на 12 суток. В постановлении указано, что 25 марта 15:25 Юсуфзода, увидев патрульный автомобиль, поменять траекторию движения и ускорил шаг. На требование правоохранителей он попытался скрыться.

Там же отмечается, что во время задержания Юсуфзода активно сопротивлялся, отказывался предоставить документы и исполнить требование полицейского, – проследовать в служебный автомобиль.

Теперь следствие просит суд арестовать его по обвинению в совершении теракта.

Между тем стало известно, что 15 граждан Таджикистана, арестованные по подозрению в планировании теракта в дни празднования Навруза, не имеют никакого отношения к нападению в "Крокус Сити Холле". Со слов источника в спецслужбах, в настоящий момент им предъявили обвинения по статье "Терроризм".

Кроме того, силовики выяснили, что члены террористической ячейки, задержанные в ходе КТО в Дагестане, снабжали деньгами и оружием террористов, которые напали на "Крокус". Силовики изъяли из дома одного из злоумышленников два автомата "Калашникова" и 460 патронов.

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.