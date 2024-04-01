СК призвал арестовать еще одного фигуранта дела о теракте в "Крокус Сити Холле"

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Следствие призвало суд арестовать Якубджони Юсуфзоду, который является еще одним фигурантом уголовного дела о террористическом акте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

"<...> за несколько дней до теракта он через свою банковскую карту перечислил соучастнику денежные средства для обеспечения проживания террористов. Часть средств была им перечислена одному из исполнителей уже после совершения преступления", – говорится в сообщении.

Злоумышленнику уже предъявили обвинения по статье "Террористический акт".

Между тем стало известно, что 15 граждан Таджикистана, арестованные по подозрению в планировании теракта в дни празднования Навруза, не имеют никакого отношения к нападению в "Крокус Сити Холле". Со слов источника в спецслужбах, в настоящий момент им предъявили обвинения по статье "Терроризм".

Кроме того, силовики выяснили, что члены террористической ячейки, задержанные в ходе КТО в Дагестане, снабжали деньгами и оружием террористов, которые напали на "Крокус". Силовики изъяли из дома одного из злоумышленников два автомата "Калашникова" и 460 патронов.

Трагедия в Подмосковье произошла вечером 22 марта. Террористы проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате погибли 144 человека, пострадал 551.

Спецслужбы задержали 11 человек, в том числе и четверых предполагаемых исполнителей нападения, которых Басманный суд Москвы арестовал до 22 мая. Позже суд отправил в СИЗО еще троих фигурантов, затем заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта Басманный суд Москвы арестовал девятого фигуранта дела, которого накануне нашли и задержали по подозрению в финансировании обвиняемых в исполнении теракта.