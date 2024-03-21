СК возбудил уголовное дело после гибели туристов при сходе лавины на Камчатке

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть двух лиц, было возбуждено на Камчатке после схода лавины на группу из 11 человек. Об этом со ссылкой на следственное управление СК по региону сообщает ТАСС.

"Следственным управлением СК России по Камчатскому краю в отношении индивидуального предпринимателя и мужчины, возглавлявшего туристическую группу, возбуждено уголовное дело об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", – указано в сообщении.

Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры Камчатского края. В настоящее время задержан руководитель тургруппы.

О сходе лавины на Камчатке стало известно 18 марта. Она обрушилась на группу туристов из 11 человек, 9 из которых смогли выбраться самостоятельно. Они обратились за помощью к спасателям, чтобы найти двух пропавших товарищей.

Позже были обнаружены тела женщины и юноши. Для эвакуации туристов на место был направлен вертолет МЧС РФ.



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