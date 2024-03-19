Спасатели нашли тело второго пропавшего под лавиной на Камчатке туриста

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по Камчатскому краю"

Было найдено тело второго туриста из группы, попавшей в лавину у перевала Красноармейский в Елизовском районе Камчатки. Об этом сообщает МЧС России по Камчатскому краю в телеграм-канале.

"Спасатели на месте схода лавины. К настоящему моменту обнаружено тело молодого человека. Тело туристки накануне откопали остальные члены тургруппы", – указано в сообщении.

В МЧС уточнили, что поисковые работы осложнял сильный ветер и низовая метель. На данный момент туристы спустились ниже места происшествия и разбили там лагерь. Вопрос об их эвакуации решается, они находятся на постоянной связи со спасателями.

18 марта лавина обрушилась на группу из 11 туристов, которые передвигались по гребню в районе перевала Красноармейского. Все они являлись участниками ски-тура. Большинство туристов, за исключением молодого парня и женщины, смогли выбраться самостоятельно. Группа обратились за помощью к спасателям, чтобы найти пропавших.

Утром того же дня, во время поисковой операции, было обнаружено тело пропавшей женщины.



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