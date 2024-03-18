Адвокат рассказал, что может грозить организаторам тура после пропажи людей на Камчатке

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Следователи могут возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после того как на Камчатке из-за схода лавины пропали двое человек из экскурсионной группы. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на адвоката по уголовным делам Максима Калинова.

Также он уточнил, что если во время расследования данного дела кто-то погибнет или получит тяжкий вред здоровью, то организаторам тура могут назначить до шести лет лишения свободы. Если же, как утверждает адвокат, жертв будет несколько, то им может грозить срок в виде десяти лет тюремного заключения.

"Каждое дело индивидуально, но судебная практика чаще всего именно по этой статье. Когда в Москве затопило людей, которые посещали экскурсию в коллекторах, дело также по этой статье возбуждалось. Вероятнее всего, здесь будет так же", – объяснил Калинов.

В свою очередь, как сообщает телеканал "360" со ссылкой на приятеля руководителя группы, которая попала под лавину на Камчатке, Алексея Чепуштанова, он на протяжении нескольких лет проводит экскурсии для туристов.

"Алексей – очень сильное существо и профессионал. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев. Но это ли группа студентов, нужно проверить", – уточнил товарищ руководителя группы.

При этом он также рассказал, что пока ему не удалось связаться с Чепуштановым, сейчас занимается поиском информации о нем. Мужчина добавил, что местные жители пока не смогли предоставить сведений о происшествии, поскольку спасатели еще не сообщили свои данные.

Собеседник телеканала также утверждает, что Чепуштанов находится на месте спасательных работ. При этом незадолго до инцидента руководитель группы опубликовал в своем телеграм-канале видео, где проинформировал, что едет с туристами в учебно-тренировочный поход до 22 апреля.

Лавина обрушилась на группу из 11 туристов, которые передвигались по гребню в районе перевала Красноармейского. Все они являлись участниками ски-тура. При этом почти все смогли выбраться самостоятельно, кроме двоих человек. Туристы обратились за помощью к спасателям, чтобы найти пропавших членов группы.

На данный момент спасатели нашли тело одного из двух пропавших туристов во время поисковой операции. Информации о другом члене группы пока нет.



Лавина накрыла туристическую группу в горах Камчатки