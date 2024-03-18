18 марта, 12:28Происшествия
На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Спасатели нашли тело туриста, попавшего под лавину на Камчатке. О случившемся рассказал ТАСС заместитель главы правительства края Роман Василевский.
По поводу второго пропавшего на данный момент информации нет.
Ранее стало известно о пропаже двух человек после схода лавины в районе перевала Красноармейского. Они были участниками ски-тура.
Лавина обрушилась на группу из 11 туристов. При этом 9 человек смогли выбраться самостоятельно. Туристы обратились за помощью к спасателям, чтобы найти своих товарищей.
Лавина накрыла туристическую группу в горах Камчатки
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