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18 марта, 12:28

Происшествия

На Камчатке нашли тело одного из попавших под лавину туристов

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Спасатели нашли тело туриста, попавшего под лавину на Камчатке. О случившемся рассказал ТАСС заместитель главы правительства края Роман Василевский.

По поводу второго пропавшего на данный момент информации нет.

Ранее стало известно о пропаже двух человек после схода лавины в районе перевала Красноармейского. Они были участниками ски-тура.

Лавина обрушилась на группу из 11 туристов. При этом 9 человек смогли выбраться самостоятельно. Туристы обратились за помощью к спасателям, чтобы найти своих товарищей.

Лавина накрыла туристическую группу в горах Камчатки

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