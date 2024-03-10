Полиция Швейцарии начала операцию по поиску шести пропавших туристов

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Полиция швейцарского кантона Вале начала операцию по поиску шести туристов, пропавших без вести на лыжной трассе Церматт-Аролла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции Вале.

Шесть лыжников, отправившихся 9 марта на прогулку из альпийского курортного городка Церматт, не выходят на связь. Их поиски затруднены из-за плохой погоды, сообщила полиция кантона Вале.

"Эта группа отправилась из Церматта в субботу, она пропала без вести в районе Тет Бланш", – говорится в заявлении полиции.

Ведомство добавляет, что для поиска туристов задействовано множество техники, но плохие погодные условия усложняют спасательные операции. Гражданство пропавших без вести не уточняется.

Ранее стало известно, что российский лыжник погиб в результате схода лавины на горнолыжном курорте Гульмарг в Индии. Для того чтобы спасти туристов, был задействован личный состав спасателей и патрульная группа администрации Джамму и Кашмира, которые проводили операцию с использованием вертолетов.