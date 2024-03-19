19 марта, 06:54Происшествия
Вертолет МЧС вылетел для эвакуации туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке
Фото: МЧС России
Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для эвакуации туристов на Камчатке после схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Борт вылетел из Елизовского муниципального района в Петропавловск-Камчатский", – указано в сообщении.
На данный момент туристы в сопровождении спасателей МЧС России уже добрались до Семеновского кордона. Оттуда вертолетом они будут доставлены в Петропавловск-Камчатский.
18 марта лавина обрушилась на группу из 11 туристов, которые передвигались по гребню в районе перевала Красноармейского. Все они являлись участниками ски-тура. Большинство туристов, за исключением молодого парня и женщины, смогли выбраться самостоятельно.
Спустя некоторое время были обнаружены тела женщины и юноши.
Лавина накрыла туристическую группу в горах Камчатки
Читайте также
- Лыжник из России погиб при сходе лавины в Индии – СМИ
- Адвокат рассказал, что может грозить организаторам тура после пропажи людей на Камчатке