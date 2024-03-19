Вертолет МЧС вылетел для эвакуации туристов, пострадавших при сходе лавины на Камчатке

Фото: МЧС России

Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для эвакуации туристов на Камчатке после схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Борт вылетел из Елизовского муниципального района в Петропавловск-Камчатский", – указано в сообщении.

На данный момент туристы в сопровождении спасателей МЧС России уже добрались до Семеновского кордона. Оттуда вертолетом они будут доставлены в Петропавловск-Камчатский.

18 марта лавина обрушилась на группу из 11 туристов, которые передвигались по гребню в районе перевала Красноармейского. Все они являлись участниками ски-тура. Большинство туристов, за исключением молодого парня и женщины, смогли выбраться самостоятельно.

Спустя некоторое время были обнаружены тела женщины и юноши.



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