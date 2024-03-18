Сошла лавина: что известно о гибели туристов на Камчатке

На Камчатке 18 марта лавиной накрыло тургруппу, которая совершала поход первой категории сложности. В ее составе были 11 человек. Все они являлись членами клуба туристов имени Глеба Травина из Петропавловска-Камчатского. После ЧП только девятерым удалось выбраться живыми из-под снега. Рассказываем подробности.



Попали в снежный плен

В понедельник, 18 марта, камчатским спасателям поступила информация о том, что лавина накрыла зарегистрированную группу из 11 туристов. Они совершали ски-тур в районе перевала Красноармейского. "Как сообщил заявитель, группа шла по гребню, когда сильным порывом ветра туристов сбросило в кулуар, после чего на них сошла лавина. Выбраться смогли все, кроме двоих членов группы", – рассказали в пресс-службе МЧС России по Камчатскому краю.

На место ЧП были направлены спасатели вместе с кинологическим расчетом, а также вертолет Ми-8. В свою очередь, следователи организовали проверку из-за пропажи двух туристов. Речь идет о 44-летней женщине и 19-летнем молодом человеке, чьи тела в последствии удалось обнаружить. Об участниках группы известно, что все они были местными жителями и членами клуба туристов имени Глеба Травина, базирующегося в Петропавловске-Камчатском.

Организация вместе с РАНХиГС с 2021 года обучает с нуля профессиональных инструкторов-проводников пешеходного туризма. Об этом говорится в соцсетях клуба. Его представители рассказали, что столкнувшиеся с буйством стихии туристы являлись студентами филиала РАНХиГС. Поход, в который они отправились, был первой категории сложности.





из заявления представителей турклуба имени Глеба Травина Это был спортивный поход студентов, которые учатся на курсах инструкторов-проводников в нашем клубе. То есть это не коммерческих поход.

Операцию по спасению выживших участников тургруппы осложнила метель и опасность схода очередной лавины. Сотрудники МЧС держат с ними связь по спутниковому телефону. В ожидании помощи туристы разбили для ночевки лагерь.



"Группы водит несколько лет"

Тургруппа, которую накрыло лавиной, собиралась дойти на лыжах из камчатского села Пиначево в природный парк Налычево к горячим источникам, сообщают телеграм-каналы. По их данным, вечером 18 марта туристы должны были добраться до цели, однако произошло ЧП. После схода лавины руководитель группы Алексей Чепуштанов в четыре часа по местному времени связался по спутниковому телефону со спасателями.

Примечательно, что в субботу, 16 марта, он выложил в своем телеграм-канале видео с подписью: "Ушли в учебно-тренировочный поход до 22.04". На кадрах мужчина заявляет: "Итак, первая группа!" В свою очередь, веселые туристы отвечают ему: "И мы счастливы". Друг Чепуштанова охарактеризовал его как сильного человека и профессионала.

"Группы водит несколько лет. Сам он многими тропами гуляет, где не все профессионалы ходят. И группа, которую он повел, скорее всего, студенты, которых натаскивал на зимние походы несколько месяцев. Но это ли группа студентов, нужно проверить", – отметил товарищ мужчины.

В свою очередь, знакомый погибшей 44-летней женщины рассказал, что общался с ней 17 марта. Со слов приятеля, туристка работала бухгалтером, но мечтала стать гидом-проводником, сообщает сайт "Комсомольской правды". Этот поход должен был стать заключительным в ее обучении.





знакомый погибшей 44-летней туристки Просто любит природу и всегда занималась спортом. Еще с удовольствием ездила с нами в горы, но на легкие маршруты. В основном автомобильные. Хотела сама водить туристов. Тем более что на Камчатке туризм сейчас очень быстро развивается. Статус гида проводника дает право водить по маршрутам к вулканам.

Вместе с тем адвокат по уголовным делам Максим Калинов допустил, что по факту ЧП следователи могут завести уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

