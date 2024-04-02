02 апреля, 07:15Общество
Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за паводка
Аномально высокие температуры спровоцировали активное таяние снега в Московской области. В итоге уровень воды в подмосковных реках критически быстро растет.
Из-за угрозы паводка в регионе ввели оранжевый уровень опасности. Так, на реке Ламе уровень воды повысился на 48 сантиметров, на Оке около Каширы – на 62 сантиметра, а вблизи Коломны – на 112 сантиметров.
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