Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 апреля, 07:15

Общество

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за паводка

Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Подмосковье из-за паводка

Московский зоопарк показал, как панда Катюша укладывается спать

"Мослекторий": Евгений Цуркан – о страхе

Новости часа: председатель Мосгордумы предложил лицензировать квесты

Столичные спасатели усилили контроль безопасности из-за повышения уровня воды в водоемах

Суточный температурный рекорд обновился в Москве 1 апреля

Новости часа: суд в Москве арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"

Российская клубника появится на московских рынках в начале мая

Вода дошла до частных домов в Раменском

Представители власти рассказали, в каких регионах улучшилось качество жизни в 2023 году

Аномально высокие температуры спровоцировали активное таяние снега в Московской области. В итоге уровень воды в подмосковных реках критически быстро растет.

Из-за угрозы паводка в регионе ввели оранжевый уровень опасности. Так, на реке Ламе уровень воды повысился на 48 сантиметров, на Оке около Каширы – на 62 сантиметра, а вблизи Коломны – на 112 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществопогодавидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАлена Суббота
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика