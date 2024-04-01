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01 апреля, 15:50

Происшествия

Опрокинутый грузовик частично перекрыл движение на Можайском шоссе в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 125"

Движение на Можайском шоссе частично перекрыто из-за грузового автомобиля, который опрокинулся на проезжую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале "Дептранс. Оперативно".

Там уточнили, что водитель двигался по дороге в районе дома 48, но не справился с управлением и транспорт опрокинулся набок. Сейчас на месте работают оперативные службы, которые устанавливают информацию о пострадавших и обстоятельствах инцидента.

"Для движения недоступен дублер по Можайскому шоссе в сторону области. Выбирайте пути объезда", – посоветовали в ведомстве.

По данным столичной Госавтоинспекции, речь идет о грузовом автомобиле "Скания". Инцидент, по их словам, случился на углу улицы Кубинки и Можайского шоссе.

"В результате дорожной аварии пострадал водитель грузовика", – добавили в телеграм-канале ведомства.

Ранее стало известно, что на улице Лобачевского в Москве взорвалась "Газель". Внутри разрушился газовый баллон, из-за чего автомобиль загорелся, уточняли в департаменте транспорта.

Поэтому было принято решение перекрыть движение по автодороге. Горожан также попросили искать другие пути для объезда места происшествия.

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