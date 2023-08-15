Три необычных блюда с сезонными ягодами

Сезон ягод в разгаре. Если поедать их в привычном виде больше нет сил, можно приготовить с ними очень вкусные блюда: от салата до ароматных мясных стейков. Делимся интересными рецептами.
Клубничный салат
Клубника хороша не только в десертах – с ней получается необычный и очень полезный салат. Для его приготовления понадобятся:
- 350 граммов клубники;
- одно авокадо;
- 80 граммов руколы;
- 130 граммов моцареллы;
- 75 граммов красного лука;
- 40 граммов тыквенных семечек.
Для заправки:
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 3 столовые ложки бальзамического темного уксуса;
- 2 столовые ложки меда;
- соль и перец по вкусу.
Моцареллу, руколу, авокадо, клубнику и лук надо крупно нарезать. Тыквенные семечки обжарить на сковороде в течение трех минут. В отдельной пиале смешать ингредиенты для заправки. Все элементы соединить в салатнице и перемешать.
Стейки с черной смородиной
Ягоды прекрасно дополняют мясные блюда – они придают им пикантный сладко-кислый вкус. А содержащиеся в них кислоты хорошо размягчают волокна мяса. Чтобы приготовить блюдо, понадобятся:
- 500 граммов говядины;
- 3 столовые ложки черной смородины;
- зубчик чеснока;
- 60 миллилитров бальзамического уксуса;
- 2 столовые ложки растительного масла.
Мясо порезать на стейки, положить в тарелку. Туда же отправить смородину и раздавить ее ложкой. Добавить пропущенный через пресс чеснок, бальзамический уксус и растительное масло. Все перемешать и оставить мариноваться минимум на полчаса.
Далее хорошо разогреть сковороду, выложить на нее мясо и обжарить по три минуты с двух сторон. Затем добавить к мясу маринад и тушить все вместе еще пару минут. Подавать с любым гарниром.
Ягодная пастила
Из любых сезонных ягод можно приготовить вкусные тонкие листы пастилы, которые будут храниться долго, составляя конкуренцию покупным конфетам. Чтобы приготовить крыжовенно-смородиновый вариант лакомства, надо взять:
- килограмм крыжовника;
- по 500 граммов черной и красной смородины;
- стакан сахара.
Ягоды необходимо очистить от веточек и хвостиков, измельчить в блендере и перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек. Затем к ягодной массе надо добавить сахар и поставить ее на огонь: довести до кипения и проварить 15 минут.
Дальше смесь следует вылить тонким слоем на застеленный пергаментом противень и поставить сушиться в приоткрытой духовке около семи-восьми часов при 70 градусах.
Остывшие листы пастилы можно свернуть трубочкой, нарезать на порционные рулеты и хранить в стеклянной банке под пластиковой крышкой.
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