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Три необычных блюда с сезонными ягодами

К мясу и в салат: необычные блюда с сезонными ягодами

Сезон ягод в разгаре. Если поедать их в привычном виде больше нет сил, можно приготовить с ними очень вкусные блюда: от салата до ароматных мясных стейков. Делимся интересными рецептами.

Клубничный салат

Фото: 123RF/mahara07

Клубника хороша не только в десертах – с ней получается необычный и очень полезный салат. Для его приготовления понадобятся:

  • 350 граммов клубники;
  • одно авокадо;
  • 80 граммов руколы;
  • 130 граммов моцареллы;
  • 75 граммов красного лука;
  • 40 граммов тыквенных семечек.

Для заправки:
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 3 столовые ложки бальзамического темного уксуса;
  • 2 столовые ложки меда;
  • соль и перец по вкусу.

Моцареллу, руколу, авокадо, клубнику и лук надо крупно нарезать. Тыквенные семечки обжарить на сковороде в течение трех минут. В отдельной пиале смешать ингредиенты для заправки. Все элементы соединить в салатнице и перемешать.

Стейки с черной смородиной

Фото: 123RF/voltan1

Ягоды прекрасно дополняют мясные блюда – они придают им пикантный сладко-кислый вкус. А содержащиеся в них кислоты хорошо размягчают волокна мяса. Чтобы приготовить блюдо, понадобятся:

  • 500 граммов говядины;
  • 3 столовые ложки черной смородины;
  • зубчик чеснока;
  • 60 миллилитров бальзамического уксуса;
  • 2 столовые ложки растительного масла.

Мясо порезать на стейки, положить в тарелку. Туда же отправить смородину и раздавить ее ложкой. Добавить пропущенный через пресс чеснок, бальзамический уксус и растительное масло. Все перемешать и оставить мариноваться минимум на полчаса.

Далее хорошо разогреть сковороду, выложить на нее мясо и обжарить по три минуты с двух сторон. Затем добавить к мясу маринад и тушить все вместе еще пару минут. Подавать с любым гарниром.

Ягодная пастила

Фото: 123RF/kukota

Из любых сезонных ягод можно приготовить вкусные тонкие листы пастилы, которые будут храниться долго, составляя конкуренцию покупным конфетам. Чтобы приготовить крыжовенно-смородиновый вариант лакомства, надо взять:

  • килограмм крыжовника;
  • по 500 граммов черной и красной смородины;
  • стакан сахара.

Ягоды необходимо очистить от веточек и хвостиков, измельчить в блендере и перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек. Затем к ягодной массе надо добавить сахар и поставить ее на огонь: довести до кипения и проварить 15 минут.

Дальше смесь следует вылить тонким слоем на застеленный пергаментом противень и поставить сушиться в приоткрытой духовке около семи-восьми часов при 70 градусах.

Остывшие листы пастилы можно свернуть трубочкой, нарезать на порционные рулеты и хранить в стеклянной банке под пластиковой крышкой.

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