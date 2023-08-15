Три необычных блюда с сезонными ягодами

Сезон ягод в разгаре. Если поедать их в привычном виде больше нет сил, можно приготовить с ними очень вкусные блюда: от салата до ароматных мясных стейков. Делимся интересными рецептами.



Клубничный салат

Клубника хороша не только в десертах – с ней получается необычный и очень полезный салат. Для его приготовления понадобятся:



350 граммов клубники;

одно авокадо;

80 граммов руколы;

130 граммов моцареллы;

75 граммов красного лука;

40 граммов тыквенных семечек.

3 столовые ложки оливкового масла;

3 столовые ложки бальзамического темного уксуса;

2 столовые ложки меда;

соль и перец по вкусу.

Стейки с черной смородиной

Для заправки:Моцареллу, руколу, авокадо, клубнику и лук надо крупно нарезать. Тыквенные семечки обжарить на сковороде в течение трех минут. В отдельной пиале смешать ингредиенты для заправки. Все элементы соединить в салатнице и перемешать.

Ягоды прекрасно дополняют мясные блюда – они придают им пикантный сладко-кислый вкус. А содержащиеся в них кислоты хорошо размягчают волокна мяса. Чтобы приготовить блюдо, понадобятся:



500 граммов говядины;

3 столовые ложки черной смородины;

зубчик чеснока;

60 миллилитров бальзамического уксуса;

2 столовые ложки растительного масла.

Мясо порезать на стейки, положить в тарелку. Туда же отправить смородину и раздавить ее ложкой. Добавить пропущенный через пресс чеснок, бальзамический уксус и растительное масло. Все перемешать и оставить мариноваться минимум на полчаса.

Далее хорошо разогреть сковороду, выложить на нее мясо и обжарить по три минуты с двух сторон. Затем добавить к мясу маринад и тушить все вместе еще пару минут. Подавать с любым гарниром.

Ягодная пастила

Из любых сезонных ягод можно приготовить вкусные тонкие листы пастилы, которые будут храниться долго, составляя конкуренцию покупным конфетам. Чтобы приготовить крыжовенно-смородиновый вариант лакомства, надо взять:

килограмм крыжовника;

по 500 граммов черной и красной смородины;

стакан сахара.

Ягоды необходимо очистить от веточек и хвостиков, измельчить в блендере и перетереть массу через сито, чтобы избавиться от косточек. Затем к ягодной массе надо добавить сахар и поставить ее на огонь: довести до кипения и проварить 15 минут.

Дальше смесь следует вылить тонким слоем на застеленный пергаментом противень и поставить сушиться в приоткрытой духовке около семи-восьми часов при 70 градусах.

Остывшие листы пастилы можно свернуть трубочкой, нарезать на порционные рулеты и хранить в стеклянной банке под пластиковой крышкой.