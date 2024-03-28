28 марта, 17:54Общество
Сезон торговли клубникой в Подмосковье стартует в апреле
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Сезон торговли клубникой в Подмосковье начнется с 1 апреля, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
"Помимо импортных ягод, на прилавках появится клубника из южных регионов страны", – сообщили на портале министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на слова Мурашова.
Министр отметил, что в области выращиванием клубники открытого и защищенного грунта занимается порядка 10 крупных сельхозпроизводителей.
Мурашов также рассказал, как выбрать хорошую ягоду – клубника должна быть однородного яркого красно-розового цвета, без помятостей или неровностей. Зеленые пятна или белый кончик плода – признак незрелости.
Листья, обрамляющие ягоду, не должны быть сухими или желтыми. Упаковку лучше выбирать из дерева, картона или пластика, заключил Мурашов.
Ранее садовод Марина Рыкалина посоветовала покупать клубнику в проверенных местах и отдавать предпочтение местному урожаю. Эксперт отметила, что красивый вид ягоды не всегда указывает на хорошее качество плода.
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