Диетолог назвала опасные последствия немытых ягод

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Перед приобретением ягод в магазине или на рынке многие люди начинают пробовать их, однако это может привести к опасным последствиям для здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на диетолога, нутрициолога и парафармацевта Аллу Пониматкину.

По ее словам, в немытых ягодах могут находиться вирусы, бактерии и паразиты.

"Так, когда человек съедает непромытые ягоды, он подвергается риску заражения болезнями, связанными с пищей. Например, гепатитом А, сальмонеллезом, дизентерией, малярией, трипаносомозом, бруцеллезом и другими", – объяснила эксперт.

Специалист отметила, что микроорганизмы попадают на ягоды через контакт с грязью, нечистой водой, животными и мухами. Промывание ягод убирает вирусы и грязь с ягод, а для более тщательной очистки можно воспользоваться специальными средствами, посоветовала врач.

Пониматкина добавила, что ягоды также следует приобретать у надежных поставщиков.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина рассказала, что сезонные ягоды лучше употреблять в свежем виде без обработки, чтобы получить максимальную пользу для здоровья. Если все же хочется сварить варенье, лучше добавлять в него не сахар, а трегалозу, указала она.

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