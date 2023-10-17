Врач назвала ягоду, которая поможет похудеть

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Облепиха стимулирует обменные процессы в организме и может быть полезна в борьбе с лишним весом. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Облепиху еще называют сибирским ананасом. Эта ягода по аромату фактически напоминает смесь ананаса, земляники, клубники и цитрусовых. Она богата каротиноидами, витаминами A и группы B", – отметила эксперт.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Облепиха очень хороша для снижения веса, потому что стимулирует все обменные процессы.

Кроме того, эта ягода будет полезна для организма в период простуд. "Облепиха повышает иммунитет. Сейчас сезон вирусных заболеваний, поэтому важно употреблять где-то 30–50 граммов этой ягоды ежедневно в качестве сока, чая, пюре или варенья. Очень популярны пироги из облепихи. Еще фиточаи, в составе которых есть сама ягода, а также имбирь и мед", – говорит Мухина.

Помимо того, для сердечно-сосудистой системы очень полезно масло, которое делают из облепихи.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Облепиховое масло улучшает текучесть крови, а также благоприятно влияет на сердце и сосуды.

"Масло облепихи очень хорошо используется не только внутрь, но и наружу для заживления ран, трофических язв, для профилактики образования рубцов", – заключила врач.

Ранее россиянам рассказали, какую пользу для организма несет употребление земляники. Например, в составе ягоды присутствует витамин C. Благодаря этому ее часто используют при простуде. Более того, саму ягоду называют природным антибиотиком. В ней также содержатся витамины группы B и магний. Они полезны для нервной и сердечно-сосудистой систем.

