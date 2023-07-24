Эксперты назвали ягоду, которая улучшает когнитивные способности

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Специалисты Королевского колледжа Лондона выяснили, что употребление черники положительно влияет на мозг и кровеносные сосуды пожилых людей. Об этом говорится в результатах исследования, опубликованных в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

Как отмечается, с возрастом восприимчивость к сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям увеличивается, а когнитивные функции, наоборот, быстрее снижаются.

Во время исследования эксперты пытались найти способ замедлить или вовсе предотвратить подобные возрастные изменения. В эксперименте принял участие 61 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Их разделили на две группы, одна из которых принимала плацебо, а вторая – 26 граммов порошка черники.

В результате пожилые люди, принимавшие порошок черники в течение 12 недель каждый день, имели более здоровые кровеносные сосуды, а также лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению со второй группой.

По словам ученых, предотвратить ухудшение здоровья могут антоцианы – один из видов полифенолов, содержащихся в чернике. Именно за его счет ягода и имеет синий цвет.

Антоцианы представляют собой сильные антиоксиданты, они нейтрализуют действие свободных радикалов, препятствуют росту опухолей и благотворно действуют на организм человека, отмечается в исследовании.

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