11:52Общество
Врач рассказал, кому нужно отказаться от цельнозернового хлеба
Фото: depositphotos/Irochka
Цельнозерновой хлеб не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимости. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
"Прежде всего, цельнозерновой хлеб не разрешается есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может ухудшать состояние", – предупредила эксперт.
Также противопоказанием считается наличие у человека индивидуальной пищевой непереносимости злаков или глютена.
Ранее россиянам рассказали, допустимо ли употреблять на ночь хлеб. Отмечается, что вместе с этим продуктом в организм поступают углеводы, то есть энергия. Ее нужно на что-нибудь тратить. Однако в ночные часы люди спят и не могут этого сделать. В результате человек толстеет, так как энергия откладывается в жир. Причем это касается не только белого хлеба, но и вообще любого его вида.
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