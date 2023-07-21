Врач рассказал, кому нужно отказаться от цельнозернового хлеба

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Цельнозерновой хлеб не рекомендуется употреблять при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и пищевой непереносимости. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Прежде всего, цельнозерновой хлеб не разрешается есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, потому что он может ухудшать состояние", – предупредила эксперт.

Также противопоказанием считается наличие у человека индивидуальной пищевой непереносимости злаков или глютена.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Если человек съест цельнозерновой хлеб, содержащий злак, на который у него непереносимость, то произойдет реакция иммунной системы. То есть организм воспримет данную еду фактически как вирус, бактерию. К ней будут синтезироваться антитела. Все это отрицательно действует на здоровье, нагружает иммунитет. И организм уже не видит вирусы, какие-то возможные раковые клетки, он занят вот этими злаками.

Ранее россиянам рассказали, допустимо ли употреблять на ночь хлеб. Отмечается, что вместе с этим продуктом в организм поступают углеводы, то есть энергия. Ее нужно на что-нибудь тратить. Однако в ночные часы люди спят и не могут этого сделать. В результате человек толстеет, так как энергия откладывается в жир. Причем это касается не только белого хлеба, но и вообще любого его вида.

