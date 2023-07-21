Врач назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет

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Фастфуд считается самым вредным видом пищи для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Самые вредные продукты – это те, которые не содержат полезных элементов, в которых избыточное количество калорий, углеводов, жиров либо трансжиров и соли. Под эти параметры больше всего подходит фастфуд", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если взять пожилого человека, даже самого здорового, то все равно фастфуд будет давать избыточную нагрузку на печень и желудок. Также пойдет нагрузка на сердце за счет большого количества натрия. При этом по факту пожилой человек не получит никаких полезных микроэлементов, витаминов.

Серьезную проблему для человеческого организма, особенно пожилого, представляют трансжиры, которые содержатся в продуктах быстрого питания.

"Трансжиры приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток. У пожилых людей организм вырабатывает недостаточно антиоксидантов, которые могут такие вещи быстро побороть", – пояснил диетолог.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Если есть продукты быстрого питания слишком часто и в больших количествах, то пожилой человек может набрать лишние килограммы. Но даже если он соблюдает норму калорий и вес не растет, то все равно организм будет недополучать необходимые элементы. Потому что человек мог эти калории, например, заменить на что-то полезное, содержащее витамины.

Ранее россиянам рассказали, как продлить жизнь с помощью правильного питания. Отмечается, что эффективность в этом вопросе показала средиземноморская диета, предполагающая в том числе употребление оливкового масла и рыбы. Кроме того, рекомендуется ежедневно включать в рацион 400–600 граммов сырых овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.

