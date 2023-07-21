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08:00

Общество

Врач назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Фастфуд считается самым вредным видом пищи для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Самые вредные продукты – это те, которые не содержат полезных элементов, в которых избыточное количество калорий, углеводов, жиров либо трансжиров и соли. Под эти параметры больше всего подходит фастфуд", – отметил эксперт.

Если взять пожилого человека, даже самого здорового, то все равно фастфуд будет давать избыточную нагрузку на печень и желудок. Также пойдет нагрузка на сердце за счет большого количества натрия. При этом по факту пожилой человек не получит никаких полезных микроэлементов, витаминов.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Серьезную проблему для человеческого организма, особенно пожилого, представляют трансжиры, которые содержатся в продуктах быстрого питания.

"Трансжиры приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток. У пожилых людей организм вырабатывает недостаточно антиоксидантов, которые могут такие вещи быстро побороть", – пояснил диетолог.

Если есть продукты быстрого питания слишком часто и в больших количествах, то пожилой человек может набрать лишние килограммы. Но даже если он соблюдает норму калорий и вес не растет, то все равно организм будет недополучать необходимые элементы. Потому что человек мог эти калории, например, заменить на что-то полезное, содержащее витамины.
Евгений Арзамасцев
врач-диетолог, нутрициолог

Ранее россиянам рассказали, как продлить жизнь с помощью правильного питания. Отмечается, что эффективность в этом вопросе показала средиземноморская диета, предполагающая в том числе употребление оливкового масла и рыбы. Кроме того, рекомендуется ежедневно включать в рацион 400–600 граммов сырых овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.

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