08:00Общество
Врач назвал самый вредный вид пищи для людей старше 60 лет
Фото: depositphotos/AntonMatyukha
Фастфуд считается самым вредным видом пищи для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.
"Самые вредные продукты – это те, которые не содержат полезных элементов, в которых избыточное количество калорий, углеводов, жиров либо трансжиров и соли. Под эти параметры больше всего подходит фастфуд", – отметил эксперт.
Серьезную проблему для человеческого организма, особенно пожилого, представляют трансжиры, которые содержатся в продуктах быстрого питания.
"Трансжиры приводят к увеличению липопротеинов низкой плотности, то есть плохого холестерина. Также они негативно влияют на все клеточные компоненты, потому что являются достаточно активными молекулами, которые повреждают стенки клеток. У пожилых людей организм вырабатывает недостаточно антиоксидантов, которые могут такие вещи быстро побороть", – пояснил диетолог.
Ранее россиянам рассказали, как продлить жизнь с помощью правильного питания. Отмечается, что эффективность в этом вопросе показала средиземноморская диета, предполагающая в том числе употребление оливкового масла и рыбы. Кроме того, рекомендуется ежедневно включать в рацион 400–600 граммов сырых овощей и фруктов и ограничить легкоусвояемые углеводы.
Читайте также