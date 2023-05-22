Врач предупредил о неожиданной опасности каши для людей старше 60 лет

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Каши могут способствовать набору лишнего веса и сильно повышать уровень глюкозы в крови, что нежелательно для людей старше 60 лет. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"В первую очередь важно понимать, что каши несут в себе большую калорийность. Если человек уже пожилой, у него нет активных физических нагрузок, может быть, имеется какая-то генетическая или любая другая предрасположенность к набору веса, то в принципе избыточное потребление данного продукта способно привести к появлению лишних килограммов", – предупредил специалист.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог В основном пожилые люди в силу усталости уже не любят долго готовить. Поэтому могут выбирать каши-минутки либо, например, ту же манку, которая готовится быстро. Но эти продукты лишены витаминов и клетчатки. То есть по факту они больше похожи по своим свойствам на сахар, чем на какие-то сложные углеводы.

Кроме того, производители могут добавлять много сахара в каши быстрого приготовления, из-за чего их употребление еще сильнее повышает уровень глюкозы в крови. "Они могут спровоцировать нарушение углеводного обмена либо ухудшать уже имеющиеся у пожилых нарушения – инсулинорезистентность или сахарный диабет", – говорит Арзамасецв.

Специалист рекомендует выбирать каши, которые нужно долго варить. Лучше всего употреблять их утром, чтобы калории могли расходоваться в течение дня. "В идеале это гречка, булгур, кускус. Это может быть и дикий рис, пшено", – заключил эксперт.

Ранее россиян предупредили об опасности чрезмерного потребления овсянки. Дело в том, что в ней присутствует фитиновая кислота, которая выводит из организма все полезные вещества. В связи с этим овсяную кашу не стоит включать в рацион на ежедневной основе. Употреблять этот продукт рекомендуется не чаще чем три раз в неделю.

