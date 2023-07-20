Врач перечислила продукты для поддержания слуха в пожилом возрасте

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Продукты с содержанием омега-3 жирных кислот, холина, магния, а также витаминов P и C помогут поддержать слух в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

С годами человеческий слух подвергается возрастным изменениям и ухудшается. Чтобы поддержать его на должном уровне, пожилым людям рекомендуется пересмотреть свой рацион и включить туда полезные продукты. "Мы слышим не только ушами, но и мозгом. Поэтому здесь важны продукты не только для слуха, но и для мозга", – отметила специалист.

В частности, стоит обратить внимание на пищу, которая будет препятствовать разрушению клеток и понижать воспаление.





Елена Соломатина врач-диетолог Омега-3 жирные кислоты прекрасно защищают наши клетки от разрушения, понижают окислительный стресс. Это рыба, льняное масло, орехи.

Также в меню следует включать продукты с содержанием витамина P. Это черноплодная рябина, смородина, черника, ежевика и голубика. "С одной стороны, витамин P – это улучшение микроциркуляции. С другой, прекрасная защита головного мозга от разрушений", – говорит Соломатина.

Витамин C тоже способен защищать клетки. Его много в квашеной капусте и болгарском перце. Вместе с тем благотворное воздействие на слух оказывает и употребление яиц, добавила диетолог.

"Яйца содержат белок, который служит строительным материалом для нашего организма. В желтке есть холин. Он защищает клеточные мембраны и отвечает за скорость реакции. Иногда человек вроде хорошо слышит, но информация доходит до него плохо, ему трудно разобрать быструю речь. В этом как раз поможет холин из желтка", – объясняет эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Еще у пожилых часто ухудшается слух из-за стресса, потому что они могут нервничать без причины. Часто это связано с недостатком магния. Его можно получить из семечек, листовых зеленых овощей, какао и шоколада.

Ранее были названы продукты, употребление которых благотворно влияет на зрение. В частности, рекомендуется включать в рацион пищу, содержащую витамин A. Например, морковь, капусту, болгарский перец и яйца. Жирные сорта рыбы, к которым относятся кижуч и лосось, тоже помогут сохранить зрение.

