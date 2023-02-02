Терапевт рассказала, почему могут гореть уши

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Уши могут гореть при высокой температуре тела, повышенном давлении, гипертиреозе и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Когда повышается общая температура тела, то есть при каких-то инфекционных воспалительных заболеваниях, будут гореть как уши, так и станут горячими все кожные покровы", – комментирует эксперт.





Татьяна Романенко врач-терапевт Если есть воспаление во внутреннем ухе, то, помимо других симптомов в виде боли, пульсации, естественно, может быть и ощущение жара в ухе.

Ушные раковины могут краснеть и при нестабильности вегетативной нервной системы (вегетативной дисфункции), отмечает эксперт. Также симптом иногда наблюдается при повышенном артериальном давлении.

"Уши могут гореть и при определенных гормональных нарушениях. Нередко повышенная функция щитовидной железы (гипертиреоз) также сопровождается потливостью и повышением температуры кожи лица и ушей в том числе", – объясняет Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Очень часто женщины в переходный период к менопаузе, когда изменяется гормональный фон, тоже могут испытывать ощущение жара, покраснения лица и ушных раковин.

Ранее россиянам рассказали о причинах появления звона в ушах. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, если симптом наблюдается вместе со снижением слуха и головокружением, то речь может идти о болезни Меньера (заболевание внутреннего уха). Кроме того, иногда такое неприятное ощущение свидетельствует о гипертонии. Еще одной причиной звона в ушах является воспаление слухового нерва.



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