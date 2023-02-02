14:57Общество
Терапевт рассказала, почему могут гореть уши
Фото: AP Photo/Rogelio V. Solis
Уши могут гореть при высокой температуре тела, повышенном давлении, гипертиреозе и других недугах. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Когда повышается общая температура тела, то есть при каких-то инфекционных воспалительных заболеваниях, будут гореть как уши, так и станут горячими все кожные покровы", – комментирует эксперт.
Ушные раковины могут краснеть и при нестабильности вегетативной нервной системы (вегетативной дисфункции), отмечает эксперт. Также симптом иногда наблюдается при повышенном артериальном давлении.
"Уши могут гореть и при определенных гормональных нарушениях. Нередко повышенная функция щитовидной железы (гипертиреоз) также сопровождается потливостью и повышением температуры кожи лица и ушей в том числе", – объясняет Романенко.
Ранее россиянам рассказали о причинах появления звона в ушах. По словам врача-терапевта Алексея Хухрева, если симптом наблюдается вместе со снижением слуха и головокружением, то речь может идти о болезни Меньера (заболевание внутреннего уха). Кроме того, иногда такое неприятное ощущение свидетельствует о гипертонии. Еще одной причиной звона в ушах является воспаление слухового нерва.
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