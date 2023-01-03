Врач рассказала, о чем предупреждает появление мушек перед глазами

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Появление мушек перед глазами может говорить о наличии анемии или низком артериальном давлении, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.

"Это может быть анемия. Когда низкий уровень гемоглобина и эритроцитов – это хроническая гипоксия, и у человека перед глазами мелькают мушки", – объясняет эксперт.

Если рябь в глазах возникает только при резком подъеме, смене положения тела, то это может говорить о низком артериальном давлении. Такое состояние не опасно и мушки, как правило, быстро проходят, добавила Романенко.





Татьяна Романенко врач-терапевт Резкая смена положения тела вызывает перераспределение крови, изменение артериального давления – чаще всего его снижение. Это может сопровождаться появлением мушек перед глазами. Но такое явление кратковременное, и вскоре все возвращается к норме.

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