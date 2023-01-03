08:20Общество
Врач рассказала, о чем предупреждает появление мушек перед глазами
Фото: depositphotos/photography33
Появление мушек перед глазами может говорить о наличии анемии или низком артериальном давлении, рассказала Москве 24 врач-терапевт Татьяна Романенко.
"Это может быть анемия. Когда низкий уровень гемоглобина и эритроцитов – это хроническая гипоксия, и у человека перед глазами мелькают мушки", – объясняет эксперт.
Если рябь в глазах возникает только при резком подъеме, смене положения тела, то это может говорить о низком артериальном давлении. Такое состояние не опасно и мушки, как правило, быстро проходят, добавила Романенко.
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