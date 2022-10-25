Врач рассказала, признаком каких болезней являются слезы

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Чрезмерное слезоотделение может сигнализировать о болезнях нервной системы и щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

По ее словам, слезы образуются постоянно – это защита, увлажнение и питание для человеческих глаз.

"Слезные железы находятся над глазом и постоянно вырабатывают физиологическое количество слезы. Эта слеза собирается в слезном мешочке, который находится у медиального края глаза. Но при определенных патологических состояниях, болезнях, эмоциях слез становится много", – сказала врач в интервью программе "Доктор 24".





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук В первую очередь это болезни нервной системы. Обычный стресс, синдром эмоционального выгорания – то, чем страдают жители больших городов.

Кроме того, повышенное слезоотделение могут вызывать заболевания щитовидной железы. "Когда гормонов щитовидной железы становится слишком много, она активизирует деятельность всех систем организма", – уточнила Романенко.

Она добавила, что женские слезы способны негативно влиять на мужской организм.





Татьяна Романенко врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Японские ученые установили, что у мужчин, которые смотрят на плачущих женщин, снижается сексуальное влечение. Более того, у них снижается температура и выработка тестостерона.

При этом специалист назвала мифом утверждение, что вместе со слезами из человеческого организма выводятся токсины.



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