12:17Общество
Врач рассказала, признаком каких болезней являются слезы
Фото: depositphotos/IgorTishenko
Чрезмерное слезоотделение может сигнализировать о болезнях нервной системы и щитовидной железы. Об этом Москве 24 рассказала врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.
По ее словам, слезы образуются постоянно – это защита, увлажнение и питание для человеческих глаз.
"Слезные железы находятся над глазом и постоянно вырабатывают физиологическое количество слезы. Эта слеза собирается в слезном мешочке, который находится у медиального края глаза. Но при определенных патологических состояниях, болезнях, эмоциях слез становится много", – сказала врач в интервью программе "Доктор 24".
Кроме того, повышенное слезоотделение могут вызывать заболевания щитовидной железы. "Когда гормонов щитовидной железы становится слишком много, она активизирует деятельность всех систем организма", – уточнила Романенко.
Она добавила, что женские слезы способны негативно влиять на мужской организм.
При этом специалист назвала мифом утверждение, что вместе со слезами из человеческого организма выводятся токсины.
Ранее россиян предупредили об опасных последствиях сдерживания эмоций. Проблема заключается в том, что они никуда не исчезают, а копятся у человека внутри. В результате такие эмоции могут вылиться в виде истерики, а также направленной на себя или на окружающих неконтролируемой агрессии.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!