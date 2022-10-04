Эксперт назвала признаки психически нездорового человека

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Одним из признаков, по которому можно определить психически нездорового человека, является его странное поведение. Об этом в разговоре с "Газетой.ру" рассказала психолог Инна Виноградова.
Эксперт сообщила, что под странным поведением можно подразумевать разговоры человека без гарнитуры, телефона или рядом находящегося собеседника. Также странное поведение можно распознать по активной жестикуляции.
"Гораздо опаснее, когда человек держит в руках какие-либо орудия и собирается, например, спасать человечество. Здесь уже необходимо принимать меры: вызывать скорую, полицию", – сообщила Виноградова.
Еще одним признаком психически нездорового человека может стать видимая беспомощность. Например, когда человек может быть одет не по сезону и двигаться в неизвестном направлении. В таком случае Виноградова посоветовала не оставлять ситуацию без внимания.
Некоторые люди с психическими расстройствами могут проявлять гнев и агрессию в сторону окружающих. С ними не нужно вступать в контакт, предупредила психолог.
"Прежде чем психически дестабилизированный человек появляется в толпе, на улице, он проявляет признаки психического нездоровья среди привычного круга лиц – дома, на работе. Поэтому еще одна важная рекомендация – будьте внимательны к своим близким", – посоветовала Виноградова.
Она добавила, что при выявлении странного поведения необходимо быть спокойными и терпеливыми, а также принять меры, чтобы человек получил нужную помощь.
До этого психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему в осенне-весенний период у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний.
По его словам, проявление психических расстройств осенью и весной возникает из-за резкой смены погоды. В этот период, по его словам, обостряются невротические расстройства, повышается тревожность, усиливаются всевозможные фобии.
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