Эксперт поделился методами, помогающими избавиться от осенне-зимней хандры

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Для профилактики осенне-зимней хандры следует не перебарщивать с шоколадом, сконцентрироваться на спортивной активности и переждать период, когда продолжительность светового дня сокращена. Об этом рассказал врач-кардиолог Олег Орлов.

По его словам, в данный период из-за снижения температуры и маленького количества света люди начинают в поисках серотонина больше употреблять шоколад. Но, считает врач, перебарщивать с такой сладостью нельзя, так как существует риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Орлов посоветовал увеличивать выработку гормонов радости с помощью регулярной физической активности. Он считает, что особенно в этом помогает плавание.

"<…> Если мы говорим про тренирующую нагрузку, можно использовать формулу: 220 минус возраст человека. И получаем какую-то частоту (сердечных сокращений. – Прим. ред.). Условно, если человеку 30 лет, то мы получаем 190. Это у нас с вами максимальная частота. И из этой максимальной частоты 70–80% мы и считаем тренирующей частотой сердечных сокращений <…>", – поделился Орлов в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Он добавил, что людям, которые нерегулярно занимаются спортом, бежать полумарафон не стоит. Кроме того, использовать во время тренировок утяжелители больше 3–5 килограммов не следует, подчеркнул специалист.

Помимо этого, врач считает, что уровень серотонина можно повысить медикаментозно, но только под наблюдением специалиста. Орлов подчеркнул, что самостоятельно выбирать себе антидепрессанты опасно для здоровья.

Ранее психотерапевт Евгений Фомин рассказал, почему в осенне-весенний период у некоторых людей происходит обострение психических заболеваний. По его словам, проявление психических расстройств в это время возникает из-за резкой смены погоды.

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