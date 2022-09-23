Психолог рассказала о пользе злости для человека

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Чувство злости помогает человеку защитить личное пространство. Об этом "Газете.ру" рассказала семейный психолог Ольга Романив.
По словам эксперта, эмоции не могут быть разделены на хорошие и плохие. Каждая эмоция – это демонстрация отношения человека к той или иной ситуации.
"Эмоции, особенно негативные, к которым относится в том числе гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения таких ситуаций", – сообщила психолог.
Она добавила, что при отсутствии чувства злости первобытный человек не мог бы защитить свою жизнь.
Психолог порекомендовала родителям не ограничивать своих детей в выражении злости, поскольку в дальнейшем это может оказать негативное влияние на них. Она подчеркнула, что взрослые, подавляющие эмоции, склонные к перееданию, злоупотреблению алкоголем и другим вредным привычкам.
Ранее психолог Дарья Дроженко рассказала, как быстро успокоиться в случае тревоги. Так, не стоит пытаться заглушить негативные чувства, поскольку они являются нормальной реакцией психики, сообщила специалист.
В такие моменты следует сделать глубокий вдох, а затем медленный выдох, параллельно обращая внимание на детали окружения.
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