Психолог рассказала о пользе злости для человека

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Чувство злости помогает человеку защитить личное пространство. Об этом "Газете.ру" рассказала семейный психолог Ольга Романив.

По словам эксперта, эмоции не могут быть разделены на хорошие и плохие. Каждая эмоция – это демонстрация отношения человека к той или иной ситуации.

"Эмоции, особенно негативные, к которым относится в том числе гнев или злость, помогают нам учиться и защищаться. Если нам что-то не нравится, злит нас, обижает, мы должны к себе прислушиваться и в идеале не допускать повторения таких ситуаций", – сообщила психолог.

Она добавила, что при отсутствии чувства злости первобытный человек не мог бы защитить свою жизнь.

Психолог порекомендовала родителям не ограничивать своих детей в выражении злости, поскольку в дальнейшем это может оказать негативное влияние на них. Она подчеркнула, что взрослые, подавляющие эмоции, склонные к перееданию, злоупотреблению алкоголем и другим вредным привычкам.

Ранее психолог Дарья Дроженко рассказала, как быстро успокоиться в случае тревоги. Так, не стоит пытаться заглушить негативные чувства, поскольку они являются нормальной реакцией психики, сообщила специалист.

В такие моменты следует сделать глубокий вдох, а затем медленный выдох, параллельно обращая внимание на детали окружения.