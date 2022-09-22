Россиянам рассказали, как отличить осеннюю хандру от психического расстройства

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Осенняя хандра свойственна многим творческим людям, которые ярко ощущают изменения в природе, считает кандидат психологических наук Ольга Чаликова. Она рассказала, как улучшить свое состояние в подобный период. А врач-психиатр и психотерапевт Михаил Валуйский объяснил, с какими болезнями осеннюю хандру можно перепутать.
Чаликова утверждает, что подобный период может привнести в жизнь человека спокойствие и отдых. Избавляться от состояния осенней хандры не стоит сразу же, ведь, считает эксперт, благодаря ему появляется возможность позволить себе быть живым и переживающим.
Кроме того, многие способны перепутать сезонную грусть и печаль с психическим расстройством, заявила она. Валуйский подтвердил ее слова.
"Все люди грустят и печалятся. Но если человек испытывает интеллектуальный, физический и эмоциональный упадок в течение половины дня и больше, а длится такое состояние более двух недель – это повод обратиться к специалисту за точной диагностикой", – отметил Валуйский в разговоре с "Газетой.ру".
Он добавил, что некоторые люди могут путать свои состояния из-за стереотипов, которые были навязаны в юном возрасте. По его мнению, ребенок видит наступление грусти у взрослых в период осени, а в последствии перенимает такое поведение. Психотерапевт порекомендовал учиться видеть хорошее в окружающем мире, правильно питаться и чередовать отдых с физическими и интеллектуальными нагрузками.
Ранее клинический психолог Валерия Рыжик рассказала, что справиться с апатией и плохим настроением осенью поможет хороший сон и регулярные прогулки. По словам специалиста, если у человека не диагностирована депрессия, то справиться с хандрой достаточно просто.
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