Психолог рассказала об опасности сдерживания эмоций

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Сдерживание эмоций может привести к соматическим заболеваниям и психическим расстройствам. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО "НИИДПО", практикующий клинический психолог, супервизор Арина Миллер.

Эксперт сообщила, что сдерживание эмоций может проявиться как в агрессии, направленной на себя, так и на окружающих.

"Даже если вы скрываете свои эмоции или делаете вид, что их не существует – они не исчезают, они остаются внутри и проявляются позже", – объяснила специалист.

Миллер подчеркнула важность проявления негативных и позитивных эмоций, поскольку и те и другие помогают человеку "ощущать и отражать мир".

Психолог добавила, что эмоции необходимо уметь выражать "экологично", в чем могут помочь занятия искусством и психотерапией со специалистом.

Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала о пользе злости для человека. Эксперт отметила, что каждая эмоция человека демонстрирует его отношение к той или иной ситуации.

По словам Романив, злость и гнев помогают человеку защищаться. Родителям она посоветовала не ограничивать детей в проявлении злости, поскольку подобное может негативно сказаться на их моральном состоянии в будущем.

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