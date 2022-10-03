Психолог рассказала об опасности сдерживания эмоций

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Сдерживание эмоций может привести к соматическим заболеваниям и психическим расстройствам. Об этом в разговоре с "Мослентой" рассказала эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО "НИИДПО", практикующий клинический психолог, супервизор Арина Миллер.
Эксперт сообщила, что сдерживание эмоций может проявиться как в агрессии, направленной на себя, так и на окружающих.
"Даже если вы скрываете свои эмоции или делаете вид, что их не существует – они не исчезают, они остаются внутри и проявляются позже", – объяснила специалист.
Миллер подчеркнула важность проявления негативных и позитивных эмоций, поскольку и те и другие помогают человеку "ощущать и отражать мир".
Психолог добавила, что эмоции необходимо уметь выражать "экологично", в чем могут помочь занятия искусством и психотерапией со специалистом.
Ранее семейный психолог Ольга Романив рассказала о пользе злости для человека. Эксперт отметила, что каждая эмоция человека демонстрирует его отношение к той или иной ситуации.
По словам Романив, злость и гнев помогают человеку защищаться. Родителям она посоветовала не ограничивать детей в проявлении злости, поскольку подобное может негативно сказаться на их моральном состоянии в будущем.
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