Весна в России за последние 50 лет стала теплее на 3 градуса

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Весеннее потепление за последние 50 лет в РФ идет быстрее, чем в другие времена года: с 1976 года температура выросла на три градуса. Об этом ТАСС сообщил эксперт по вопросам климата Алексей Кокорин.

Отмечается, что в столице 1 апреля воздух прогрелся до 20 градусов. Этот день стал самым теплым с начала 2024 года. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус подчеркнул, что рекорд, который ранее принадлежал 1983 году, превышен на 2,5 градуса.

По словам Кокорина, климат меняется в сторону потепления медленно и неравномерно. В большинстве случаев, особенно в полярных широтах, больше всего теплеет зима, несмотря на то что там частично Арктика, сказал он. Специалист предположил, что это связано с перемещением воздушных масс с юга на север. Также в XXI веке зима обгонит по потеплению весну по всей территории страны, однако весна пока является лидером, добавил Кокорин.

Климатолог уточнил, что температурные изменения рассчитываются Росгидрометом с 1976 года, при этом увеличение выбросов двуокиси углерода от промышленных предприятий началось тоже в 1970-х годах. По его словам, в среднем каждые десять лет наблюдается весеннее потепление на 0,6 градуса. Однако летнее потепление составило 0,4 градуса, а зимой и осенью – 0,5 градуса. В заключение он отметил, что это "довольно пятнисто", поскольку есть места в России, где лето за полвека никак не изменилось.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд пообещал москвичам 2 апреля июньское тепло. Согласно его прогнозу, днем температура в городе будет 21–23 градуса, а минимальные значения ночью составят 10–12 градусов. На следующий день, 3 апреля, изменится циркуляция воздуха, поэтому похолодает до 15–17 градусов, подчеркнул синоптик.