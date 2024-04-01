Москвичам пообещали июньскую погоду 2 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Июньское тепло ждет москвичей во вторник, 2 апреля, сообщил RT научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По словам синоптика, сейчас столбики термометров в Москве показывают 21,6 градуса тепла. До сих пор рекордом для этого дня было 17,8 градуса – так тепло было в 1983 году. Это значит, что температура уже превысила это значение на 3,8 градуса.

Как отметил Вильфанд, температура 2 апреля также превысит предыдущий рекорд, который составляет 17,4 градуса тепла и принадлежит 1951 и 1983 годам. При этом, по прогнозу в Москве, во вторник он будет побит – воздух прогреется до 21–23 градусов.

"Это летняя погода. Минимальные значения ночной температуры – 10–12 градусов. Я думаю, что даже не нужно глубоко знать климат, чтобы понять навскидку, что это температура не апрельская, не майская, а июньская", – сказал синоптик.

Он также добавил, что уже в среду циркуляция воздуха изменится, в результате похолодает до 15–17 градусов. В пятницу, 5 апреля, температурный фон придет в норму.

Ночные температуры будут около нуля, а днем ожидается 5–7 градусов. Температура от вторника к пятнице понизится на 15 градусов, заключил Вильфанд.

Ранее сообщалось, что 2024 год может быть теплее минувшего. По словам ведущего научного сотрудника Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрея Киселева, это связано с феноменом Эль-Ниньо. В последний раз он начал проявляться прошлым летом. Наибольший эффект от феномена обычно приходится на второй год его действия, уточнил эксперт.

Также сообщалось, что жителей Москвы и Московской области на текущей неделе, с 1 по 7 апреля, ожидают температурные контрасты. 1-го и 2-го числа температура будет достигать 22 градусов тепла, а существенных осадков не ожидается. Ветер в эти дни будет южным, до 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров не будут опускаться ниже 9 и 12 градусов.

Однако в среду, 3 апреля, начнется постепенное похолодание, а температура в этот день не будет подниматься выше 17 градусов. Ветер будет усиливаться с порывами до 17 метров в секунду, однако серьезных осадков не прогнозируется. В четверг и пятницу, 4-го и 5-го числа, столбики термометров днем могут упасть до 5 и 10 градусов тепла. Однако в ночь с четверга на пятницу ожидается от 0 до 4 градусов мороза.