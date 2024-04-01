Директор Московского зоопарка показала, как обедают панды

В своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова поделилась видео совместного обеда панд Диндин и Катюши. На кадрах видно, как мама тщательно отбирает для себя веточки бамбука, но стоило ей отвернуться, как дочка схватила одну из них и уползла на балкон.

Ранее Светлана Акулова показывала, как семейство панд проводит время вместе. Непоседа Катюша пыталась сбежать от мамы, но у нее ничего не получилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24



