Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 16:45

Город

Директор Московского зоопарка показала, как обедают панды

Директор Московского зоопарка показала, как обедают панды

Московские спасатели обнаружили ондатру в Южном Бутове

Московский зоопарк поделился новыми кадрами с подросшей пандой Катюшей

Московский зоопарк с 1 апреля перейдет на весенний режим работы

В ТиНАО активизировались догхантеры

В Чертанове спасли домашнюю кошку, которая забилась под лестницу

В Подмосковных лесах заметили гадюк

Московский зоопарк показал хитрый способ взвешивания Катюши

Новости часа: в СК РФ заявили, что террористов из "Крокуса" координировали через Telegram

Ветеринарные службы столицы напомнили об акции по чипированию животных

В своем телеграм-канале директор зоопарка Светлана Акулова поделилась видео совместного обеда панд Диндин и Катюши. На кадрах видно, как мама тщательно отбирает для себя веточки бамбука, но стоило ей отвернуться, как дочка схватила одну из них и уползла на балкон.

Ранее Светлана Акулова показывала, как семейство панд проводит время вместе. Непоседа Катюша пыталась сбежать от мамы, но у нее ничего не получилось. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

Читайте также
животныегородвидеоАлина ГилеваСтанислав Кулик
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика