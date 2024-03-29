В Московском зоопарке рассказали, что панду Катюшу увезут в КНР в 2025–2027 годах

Любимицу москвичей панду Катюшу увезут на историческую родину, в Китай, при достижении возраста 2–4 года. Об этом рассказали в Московском зоопарке. Сейчас малышке семь месяцев, она активно изучает окружающий мир и быстро растет. Рассказываем подробнее о жизни панд столичного зоосада.



Уедет жить в Китай

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Панда Катюша появилась на свет в Московском зоопарке у пары Жуи и Диндин 24 августа прошлого года. Это первый случай за всю историю России, когда черно-белые медведи приносят потомство. Все они принадлежат КНР. Поэтому после достижения определенного возраста Катюша, которой недавно исполнилось семь месяцев, должна вернуться на историческую родину. Когда именно это произойдет, пока точного ответа нет. "Мы будем смотреть на поведение мамы. В какой-то момент она начнет намекать дочке, что пора уходить", – рассказали в пресс-службе Московского зоопарка.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Мама-панда покажет сама, что пора отправлять малышку в свою взрослую жизнь. В два года Катюша станет взрослой пандой, ей нужен будет для своей счастливой панда-жизни специальный вольер с уличной территорией, с внутренними помещениями, с зоной карантина.

В целом любимица москвичей может оправиться в КНР в возрасте 2–4 года. В зоосаде также уточнили, что, вероятно, уже в Поднебесной Катюше станут присматривать "жениха". У маленькой панды к настоящему моменту выросли зубы, а ее вес, который при рождении составлял всего лишь порядка 150 граммов, достиг 18 килограммов. Она активно изучает мир вокруг себя.

Например, Катюша научилась взбираться по решетке в неэкспозиционном помещении до потолка, а также все более уверенно ходит по тонким бревнам в вольере. Вместе с тем в Московском зоопарке призвали неравнодушных граждан не переживать из-за падений маленькой панды.





Светлана Акулова генеральный директор Московского зоопарка Молодые большие панды могут безопасно падать с высоты. Они имеют увеличенные промежутки между позвонками, которые служат буфером при падении. Благодаря этому панды более гибкие, и последующий кувырок при приземлении также смягчает падение. Катюша сейчас активно обучается лазанию, поэтому часто падает.

Впервые Катюша показалась публике в большом вольере павильона "Фауна Китая" 8 марта. Навестить семейство панд можно в большую часть времени работы зоосада. Но если распорядок дня Жуи, отца любимицы москвичей, уже устоявшийся, то ее собственный предсказать пока достаточно сложно. "Малышка, бывает, и спит, может быть неактивна, она также может уйти в родильное отделение. Мы не ограничиваем, не заставляем быть активными", – рассказала ранее Акулова.



Символ доверия

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Родителей Катюши – самца Жуи и самку Диндин – познакомили в апреле прошлого года. Для успешной работы с ними из Китая пригласили специалиста по размножению больших панд. После первого же спаривания Диндин забеременела, что является достаточно уникальным событием, поскольку такие попытки нередко затягиваются на несколько лет.

"Бывает, что зоопарки прибегают к искусственным методам зачатия, но специалисты Московского зоопарка стремились к тому, чтобы все прошло естественно", – пояснили тогда в пресс-службе столичного зоосада.





из сообщения пресс-службы Московского зоопарка Особенность размножения панд состоит в том, что самка может забеременеть в течение всего нескольких дней за весь год. Нужно не пропустить этот момент и при этом сделать все максимально комфортным и естественным для животных.

Диндин сразу же приняла малышку, но так у черно-белых медведей происходит не всегда. Бывает, что самка отказывается от своего потомства. Большие панды в семействе медвежьих являются самыми редкими представителями. До определенного времени они входили в список вымирающих видов из-за вырубки бамбука и уничтожения их естественной среды обитания.

В 1990-е годы в Поднебесной создали систему заповедников, где поддерживают популяцию. С той же целью животных начали на время отправлять в зоопарки по всему миру. Эта передача для китайской стороны – символ большого доверия и называется "пандадипломатия".

Жуи и Диндин привезли в Россию из Пекина в апреле 2019 года, они пробудут в Москве 15 лет. В столичном зоопарке к прибытию черно-белых медведей целиком обновили вольерный комплекс площадью свыше 800 квадратных метров. В России Жуи и Диндин живут не на условиях аренды, как это обычно бывает, а в рамках научного сотрудничества.

Это не первый случай, когда столице доверили встречать панд. Например, в 2001 году на два месяца в город во время проведения Дней Пекина привезли самца Бэнбэн и самку Вэнвэн. Также еще в 1957 и 1959 годах китайская сторона передала СССР в дар двух животных по имени Пинпин и Аньань. Их изображение разместили на юбилейной марке к столетию столичного зоосада.

