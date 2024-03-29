Панда Катюша уедет из Московского зоопарка в Китай в 4 года

Фото: телеграм-канал "Светлана Акулова"

Панда Катюша, которая родилась и живет в Московском зоопарке, уедет в Китай в четыре года, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного зоосада.

Уже в Китае решат ее дальнейшую судьбу. Не исключается, что дома ей будут искать жениха.

В первые пять дней с момента открытия экспозиционного вольера в Московском зоопарке панду Катюшу посетили более 40 тысяч человек. До этого Катюша и ее мать Диндин проводили время в неэкспозиционном помещении.

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова попросила не расстраиваться посетителей, которые пришли посмотреть на Катюшу, отстояли в очереди, но увидели только спящую панду.

