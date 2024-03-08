08 марта, 10:56Общество
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
Панда Катюша впервые вышла к посетителям Московского зоопарка. Об этом пишет РИА Новости.
Животное перевели в большой вольер павильона "Фауна Китая", где теперь все посетители могут его увидеть.
В пятницу, 8 марта, очередь из желающих посмотреть на Катюшу выстроилась еще до открытия.
В конце февраля панде исполнилось шесть месяцев. В подарок она получила свою первую морковку.
Первый в истории России детеныш большой панды родился в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Позднее малышку передадут в Китай, так как все панды мира принадлежат этой стране.
Панда Катюша вышла прогуляться из вольера
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