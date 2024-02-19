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19 февраля, 15:00

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Панде Катюше понравилась лестница в Московском зоопарке

Панде Катюше понравилась лестница в Московском зоопарке

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Панда Катюша из Московского зоопарка ведет активный образ жизни. Она нашла себе новое занятие на лестнице, ведущей в соседний взрослый вольер. Детеныш постоянно то поднимается, то спускается со ступеней.

Посетители столичного зоопарка заметили, что Катюша начала осваивать новые территории. Ей нравится пространство под лестницей, но туда она помещается, только свернувшись калачиком.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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