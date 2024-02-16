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16 февраля, 13:30

Общество

Зрители Москвы 24 предложили варианты имени для амурского тигра из столичного зоопарка

Зрители Москвы 24 предложили варианты имени для амурского тигра из столичного зоопарка

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Москвичи выберут имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. Его привезли в центр воспроизводства редких видов в 2023 году.

Голосование проходит на ресурсе "Активный гражданин". Горожане могут отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар и Восток. Также можно предложить свой вариант.

К выбору имени для тигра присоединились и зрители Москвы 24. Они предлагают такие варианты: Альба, Шер-Хан, Варфоломей, Оскар, Гриша и Ваня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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