Зрители Москвы 24 предложили варианты имени для амурского тигра из столичного зоопарка

Москвичи выберут имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. Его привезли в центр воспроизводства редких видов в 2023 году.

Голосование проходит на ресурсе "Активный гражданин". Горожане могут отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар и Восток. Также можно предложить свой вариант.

К выбору имени для тигра присоединились и зрители Москвы 24. Они предлагают такие варианты: Альба, Шер-Хан, Варфоломей, Оскар, Гриша и Ваня.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.