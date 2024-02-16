16 февраля, 13:30Общество
Зрители Москвы 24 предложили варианты имени для амурского тигра из столичного зоопарка
Москвичи выберут имя новому обитателю Московского зоопарка – амурскому тигру. Его привезли в центр воспроизводства редких видов в 2023 году.
Голосование проходит на ресурсе "Активный гражданин". Горожане могут отдать предпочтение одному из предложенных вариантов – Орион, Амур, Хабар и Восток. Также можно предложить свой вариант.
К выбору имени для тигра присоединились и зрители Москвы 24. Они предлагают такие варианты: Альба, Шер-Хан, Варфоломей, Оскар, Гриша и Ваня.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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