16 февраля, 10:30Город
Работники зоопарка очистили вольер манула Тимофея от снега
В вольере манула Тимофея навели порядок и убрали снег. Когда жилище заметает, манул не показывается людям, так как не может пробраться через сугробы на своих коротких лапах.
По словам зоологов, у манулов, которые живут в дикой природе, из-за такого телосложения возникают трудности с охотой. Им сложно подкрадываться к мышам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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