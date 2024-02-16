Работники зоопарка очистили вольер манула Тимофея от снега

В вольере манула Тимофея навели порядок и убрали снег. Когда жилище заметает, манул не показывается людям, так как не может пробраться через сугробы на своих коротких лапах.

По словам зоологов, у манулов, которые живут в дикой природе, из-за такого телосложения возникают трудности с охотой. Им сложно подкрадываться к мышам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



