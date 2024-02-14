Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 13:30

Общество

Запертого в пустой квартире спаниеля спасли в подмосковном Томилине

Запертого в пустой квартире спаниеля спасли в подмосковном Томилине

Московский зоопарк показал, как капибары проводят зиму

Кот Кузя спас ребенка во время пожара в квартире в Северном Измайлове

Москвичи направили более 400 обращений с просьбой помочь животным на портал "Наш город"

Московский зоопарк показал, как панды Катюша и Диндин обнимаются

Домашний кот спас жильцов дома в Северном Измайлове от пожара

Главархив открыл онлайн-выставку к 160-летию Московского зоопарка

Панда Катюша не готова покидать свой привычный вольер

"Интервью": Светлана Акулова – о жизни животных зимой в Московском зоопарке

Пандам из Московского зоопарка подарили торт из растений по случаю китайского Нового года

Жители дома в подмосковном поселке Томилине сообщили, что в закрытой квартире несколько дней скулила собака. Полиция не смогла вскрыть квартиру без хозяина.

Позже запертого спаниеля спасли сотрудники Мособлпожспаса – они вскрыли запертую квартиру. Хозяина в ней не оказалось, его поиски продолжаются. В квартире обнаружили окурки и пустые бутылки от спиртных напитков.

Собаку накормили волонтеры. Они решили временно оставить спаниеля у себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика