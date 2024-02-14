Запертого в пустой квартире спаниеля спасли в подмосковном Томилине

Жители дома в подмосковном поселке Томилине сообщили, что в закрытой квартире несколько дней скулила собака. Полиция не смогла вскрыть квартиру без хозяина.

Позже запертого спаниеля спасли сотрудники Мособлпожспаса – они вскрыли запертую квартиру. Хозяина в ней не оказалось, его поиски продолжаются. В квартире обнаружили окурки и пустые бутылки от спиртных напитков.

Собаку накормили волонтеры. Они решили временно оставить спаниеля у себя. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.